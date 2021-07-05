В Нидерландах назвали гражданство пропавших пассажиров МН17

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Пресс-секретарь голландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк объявила гражданство двух пропавших пассажиров рейса МН17. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе слушаний по делу о крушении рейса МН17 председательствующий судья Хендрик Стинхейс указал на то, что останки двух пассажиров лайнера найдены не были.

"Они оба граждане Нидерландов", – позднее уточнила ван де Мосдейк.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. 298 человек погибли.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в ликвидации рейса МН17, которая привела к гибели всех находившихся на борту 298 человек.