Пилота малазийского Boeing MH370 заподозрили в тщательном планировании крушения

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Пилот пропавшего в 2014 году Boeing рейса MH370 Malaysia Airlines Захария Ахмад Шах мог спланировать гибель лайнера, предварительно выстроив траекторию движения, которая не давала бы специалистам понять, куда направляется самолет. К такому выводу пришел аэрокосмический инженер Ричард Годфри.

"Пилот, командовавший MH370, как правило, избегал официальных маршрутов полета с 18:00 UTC и далее, но использовал путевые точки для навигации по неофициальным маршрутам полета. В случае обнаружения самолета пилот также избегал давать четкое представление о том, куда он направлялся", – отметил специалист в своем исследовании.

Это касается территории Андаманских островов, Южной Африки, Явы и направления в сторону Кокосовых островов.

"Выйдя из зоны досягаемости всех других самолетов, в 20:30 UTC пилот изменил курс и направился строго на юг", – цитирует инженера "Газета.ру".

Траектория полета ему видится тщательно спланированной. Годфри убежден, что пилот не беспокоился из-за расхода топлива, но был действительно озабочен оставлением ложных следов. На то, что Захария Ахмад Шах находился в сознании, указывают многочисленные изменения траектории и скорости полета.

Автор исследования считает, что пилот ознакомился с графиком работы ближайших радаров и знал, что ночью в выходные дни системы не будут действовать.

Ранее эксперт по авиационной безопасности Тим Термини предположил, что на борту пропавшего самолета Malaysia Airlines мог находиться угонщик. По его мнению, злоумышленник мог заранее пробраться в самолет и дождаться взлета. Также эксперт допустил, что лайнер мог захватить кто-то из членов экипажа или пассажиров.