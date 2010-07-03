Названа новая версия исчезновения малазийского Boeing

Фото: ТАСС/ZUMA/He Jingjia

Эксперт по авиационной безопасности Тим Термини предположил, что на борту пропавшего пять лет назад самолета Malaysia Airlines мог находиться угонщик, сообщает New York Post.

По его мнению, злоумышленник мог заранее пробраться в самолет и дождаться взлета. Также эксперт допустил, что лайнер мог захватить кто-то из членов экипажа или пассажиров.

Существует вероятность и взлома системы управления еще на земле.

Инцидент произошел 8 марта 2014 года. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров примерно через час после вылета.

На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. По данным следствия, самолет изменил курс, после чего упал в Индийский океан. Точное место падения до сих пор неизвестно.