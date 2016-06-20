Поиски пропавшего два года назад Boeing завершатся в августе

Joshua Paul/AP/ТАСС

Поиски пропавшего в Индийском океане малазийского Boeing-777 завершатся к середине августа. Об этом рассказал министр инфраструктурного развития и транспорта Австралии Даррен Честер, сообщает ТАСС.

К настоящему времени обследовано свыше 105 тысяч квадратных километров зоны океана к западу от Австралии. В последние недели поиски приходится постоянно прерывать из-за установившейся в регионе зимней штормовой погоды.

В прошлом году малазийские власти отрапортовали об обнаружении обломков пропавшего в прошлом году лайнера Boeing-777. Части самолета, потерпевшего крушение, находились на острове Реюньон. По словам министра транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лая, обнаружены части алюминиевой обшивки лайнера, а также частицы фюзеляжа.

В настоящее время предполагается, что самолет потерпел крушение где-то в Индийском океане, а фрагменты лайнера прибило к берегу. Точное место падения Boeing до сих пор неизвестно.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший по маршруту Куала-Лумпур – Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта примерно через час после вылета. На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. По данным следствия, самолет изменил курс, после чего упал в Индийский океан.

Впоследствии были получены данные, что лайнер захватили террористы, которые не предъявили никаких требований, но направили самолет на запад, вместо рейса в Пекин. Boeing летел несколько часов с выключенным транспондером, что не дало возможность запеленговать самолет.