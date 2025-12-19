Пироги для Путина выбрали в пекарне в подмосковных Люберцах

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Сотрудница пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах посоветовала Владимиру Путину пирог "Чизбургер", сообщает News.ru.

"Это такой маленький пирог, он есть такой большой. И, естественно, пирог с клубникой. Он вкусный, на заказ делается", – рассказала школьница Мария.

Она совмещает работу в семейной пекарне с учебой. По словам Марии, для нее стало честью то, что обращение дошло до президента.

Свой вопрос Путину во время прямой линии задал хозяин пекарни "Машенька" Денис Максимов. Его интересовали меры поддержки малого бизнеса и налоговые послабления. Владелец также рассказал, что назвал заведение в честь старшей дочери.

В свою очередь, Путин попросил хозяина пекарни прислать чего-нибудь вкусненького. Он пожелал Максимову успехов и пообещал поработать с правительством по поводу господдержки таких предприятий.

Путин подвел итоги 2025 года в ходе прямой линии 19 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут, за это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений.

