Путин попросил хозяина пекарни прислать чего-нибудь вкусненького

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, попросил хозяина пекарни "Машенька" в Люберцах Дениса Максимова прислать чего-нибудь вкусненького.

Максимов обратился к главе государства с вопросом о поддержке малого бизнеса и налоговых послаблениях. Путин, увидев название пекарни, спросил, в честь кого она была названа ласковым именем Машенька. Владелец ответил, что назвал заведение в честь старшей дочери.

Президент также спросил, вкусные ли в пекарне булочки, на что получил положительный ответ. Путин пожелал Максимову успехов и пообещал поработать с правительством по поводу государственной поддержки таких предприятий.

Ранее Путин заявил, что Россия должна улучшать условия ведения бизнеса и превосходить лучшие мировые практики. По его словам, нужно сформировать такую среду и механизмы поддержки, чтобы создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний, в том числе из отдаленных населенных пунктов. Благодаря этому российские бренды должны уверенно выходить на зарубежные рынки.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходят в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

