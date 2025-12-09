Форма поиска по сайту

09 декабря, 11:37

Экономика

Москва помогла производителю косметики расширить предприятие

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

При содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства столичная компания по производству косметики смогла получить льготный инвестиционный кредит (ЛИК) и расширить свое предприятие. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр отметил, что компания по льготной ставке получила кредит в размере 800 миллионов рублей для покупки готовой инфраструктуры. Предприятие разместит новые линии на территории промышленного технопарка Noman, который возведут на юге столицы. Его площадь составит 13 тысяч квадратных метров.

"Компания приобретет свыше девяти тысяч квадратных метров и закупит 10 единиц специализированного оборудования", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, благодаря этому появятся 220 новых рабочих мест в косметической отрасли.

Московский фонд поддержки производства и предпринимательства компенсирует проценты по кредиту, которые составят 50% от ключевой ставки Банка России. В этом году максимальный размер столичного ЛИК увеличили с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок такого кредитования – с 3 до 5 лет.

С 2022 года при помощи ЛИК московские компании получили более 280 миллиардов рублей для реализации своих проектов. Предприниматели могут воспользоваться льготой после заключения кредитного договора и обращения в фонд. В случае утверждения заявки заключается соглашение о финансовой поддержке для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее на счет предприятия в банке перечисляется нужная сумма.

Ранее сообщалось, что проект "Сделано в Москве" помогает предпринимателям активно развивать свой бизнес, увеличивать продажи и клиентскую базу. При этом им не надо дополнительно тратиться на аренду и маркетинг. Проект обеспечивает не только продвижение в соцсетях, но и предоставляет площадки, на которых владельцы бизнесов могут представить свои товары.

бизнесэкономикагород

