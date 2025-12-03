Численность самозанятых в столице превысила 2,2 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число граждан, зарегистрированных в Москве в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, по состоянию на 1 ноября превысило 2,2 миллиона человек. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, эта цифра составляет порядка 15% от общего количества официально зарегистрированных самозанятых. Подобный рост говорит о том, что среди москвичей растет предпринимательская активность. Кроме того, самозанятость способствует повышению конкурентоспособности городской экономики.

"Все больше горожан выбирают самозанятость как удобный способ начать бизнес в самых разных областях – от репетиторства и IТ-консультаций до дизайна и маркетинга. А развитие цифровых технологий и платформ для фриланса позволяет им предлагать свои услуги широкой аудитории", – рассказала Багреева.

Она отметила, что совокупный доход московских самозанятых за весь период действия специального налогового режима – с 1 января 2019 года – достиг почти 2,1 триллиона рублей.

Налог на профессиональный доход пользуется спросом у тех, кто работает на себя без привлечения наемных сотрудников. К его основным преимуществам относятся упрощенная процедура регистрации, автоматизированная передача данных о полученных доходах, отсутствие необходимости сдавать налоговую отчетность и применять контрольно-кассовую технику.

Среди наиболее популярных видов деятельности, которые самозанятые указывают при регистрации, лидируют пассажирские и грузовые перевозки, услуги доставки, сдача жилья в аренду, а также реклама и маркетинг.

За первые десять месяцев 2025 года столичные плательщики налога выдали клиентам около 254 миллионов чеков, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Средний размер чека по итогам октября 2025 года составил 2 833 рубля.

Налоговые отчисления самозанятых в бюджет Москвы за январь – октябрь 2025 года достигли 17,1 миллиарда рублей, что на 43% больше, чем за тот же период прошлого года. С начала действия специального режима в столичную казну поступило свыше 56,3 миллиарда рублей налога на профессиональный доход, подчеркивает заммэра.

Для поддержки граждан, которые планируют развивать карьеру, в том числе в формате предпринимательства, в Москве работают специализированные центры. Например, в Центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" и на площадке практического обучения в Печатниках можно в сжатые сроки – до 3 месяцев – освоить одну из 75 востребованных на рынке труда профессий.

Во флагманском центре занятости "Моя работа" на Шаболовке специалисты помогают оценить предпринимательский потенциал, разобраться в юридических аспектах открытия бизнеса, составить бизнес-план, зарегистрироваться в качестве самозанятого, индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также найти первых клиентов.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил начать обсуждение новой конструкции взамен самозанятости, действие которой завершится в 2028 году. Он подчеркнул необходимость комплексного подхода, который также затронет индивидуальных предпринимателей, чтобы устранить дисбаланс в налогообложении труда.