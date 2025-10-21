Форма поиска по сайту

21 октября, 15:54

Экономика

Мишустин призвал не злоупотреблять режимом самозанятости

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

В России продолжает действовать режим самозанятости, однако необходимо не допускать в нем злоупотреблений. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии.

Председатель правительства подчеркнул важность закрытия лазеек в регулировании рынка труда для предотвращения подмены трудовых отношений. Речь идет, в частности, о ситуациях, когда юрлица привлекают самозанятых, снижая при этом свои налоговые обязательства по социальному страхованию.

В начале октября кабмин внес в Госдуму законопроект об экспериментальном режиме добровольного страхования для самозанятых в рамках соцстрахования на случай временной нетрудоспособности. Пилотный проект пройдет с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Для участия нужно подать заявление до 30 сентября 2027-го. Страховая сумма составит 35 или 50 тысяч рублей с ежемесячными взносами 1 344 или 1 920 рублей соответственно. Также проектом предусмотрено увеличение страховых сумм в случае повышения минимального размера оплаты труда и возможность изменения размера взноса раз в год.

Вместе с тем правительство РФ опровергло изменения в режиме работы и налогообложения самозанятых в России до конца 2028 года. Отмечалось, что физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников, могут применять специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход.

"Деньги 24": эксперт рассказал, какие изменения введут для самозанятых в РФ 2026 году

