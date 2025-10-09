В ГД внесен проект о страховании самозанятых на случай нетрудоспособности

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об экспериментальном режиме добровольного страхования для самозанятых в рамках социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Эксперимент пройдет с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Для участия в нем самозанятому нужно будет подать заявление в территориальный орган страховщика до 30 сентября 2027 года включительно.

Страховая сумма составит 35 тысяч рублей с ежемесячным взносом 1 344 рубля или 50 тысяч рублей с ежемесячным взносом 1 920 рублей.

Также проектом предусмотрено увеличение страховых сумм в случае повышения минимального размера оплаты труда и возможность изменения размера взноса раз в год.

Право на пособие по временной нетрудоспособности самозанятые будут получать по прошествии 6 месяцев непрерывной уплаты взносов, а сам размер пособия будет зависеть от продолжительности выплат. Например, 100% получат те, кто платил страховые взносы более 12 месяцев, 70% – те, кто уплачивал их более 6, но менее 12 месяцев подряд.

При этом, если самозанятый будет перечислять взносы более 18 и 24 месяцев, но за это время ни разу не воспользуется пособием по временной нетрудоспособности, ему дадут скидку к ежемесячному платежу в размере 10 и 30% соответственно.

Ранее в кабмине РФ сообщили, что изменений в режиме работы и налогообложения самозанятых в России не будет до конца 2028 года. Отмечалось, что физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников, могут применять специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход.

