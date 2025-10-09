Кабмин РФ опроверг изменение налогового режима самозанятых в 2026 году

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Изменений в режиме работы и налогообложения в отношении самозанятых в России до конца 2028 года не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними", – подчеркнули в кабмине.

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников, могут применять специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил начать обсуждение новой конструкции, которая придет на смену самозанятости. Он напомнил, что государство обещало "не трогать" самозанятых 10 лет, то есть до конца 2028 года, что уже "не за горами".

В ответ на это Совфед предложил кабмину досрочно подвести итоги эксперимента по самозанятости, завершив его на 2 года раньше срока – в 2026 году. При этом было предложено разработать дополнительные меры по недопущению практики занижения налоговых сборов с доходов физических лиц при найме работников.

