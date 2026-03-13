Дорожные шумомеры могут появиться в столице в 2027 году

В 2027 году на дорогах Москвы могут начать внедрять шумомеры – приборы для выявления сверхнормативного шума от автомобилей, рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что некоторые водители ездят с шумом и мешают около лечебных заведений, в которых люди проходят лечение в условиях стационара. В результате это создает крайне дискомфортное состояние.

"Поэтому мы с нуля начали разрабатывать этот прибор, который в автоматическом режиме определяет те машины, которые создают сверхнормативный шум", – подчеркнул вице-мэр.

По его словам, прибор создан и прошел сертификацию Ростеста, однако для того, чтобы его использовать, нужно изменить законодательство. Московская городская дума внесет данное предложение в Госдуму, поэтому решение может быть принято в этом и следующем году.

Если это произойдет, шумомеры можно будет законно использовать в зонах, в которых есть проблемы со сверхнормативным шумом.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести повышающий налоговый коэффициент и отменить налоговые льготы на автомобили, владельцы которых намеренно модернизировали выхлопную систему для усиления звука выхлопных газов.

Он отметил, что действующее законодательство уже предусматривает штрафы за эксплуатацию авто, нарушающих допустимые нормы шума. Однако такие меры не всегда оказываются эффективными.

