Вице-спикер ГД Чернышов предложил повысить налог на авто с громким выхлопом

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести повышающий налоговый коэффициент и отменить налоговые льготы на автомобили, владельцы которых намеренно модернизировали выхлопную систему для усиления звука выхлопных газов. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ с соответствующим предложением Чернышов направил на имя главы Минтранса Романа Старовойта.

Депутат отметил, что действующее законодательство уже предусматривает штрафы за эскплуатацию авто, нарушающих допустимые нормы шума. Однако такие меры не всегда оказываются эффективными, добавил он.

Предлагаемая инициатива же позволит не только сократить число нарушений "акустического комфорта", но и простимулировать владельцев автомобилей воздерживаться от таких модернизаций.

Чернышов рассказал, что машины с громким выхлопом доставляют людям значительные неудобства, когда проезжают по жилым районам, особенно в ночное время. Они нарушают отдых граждан и провоцируют конфликтные ситуации.

Нарушители при этом воспринимают существующие штрафы как разовую плату за возможность продолжать использование таких автомобилей, поэтому подобные санкции не способны эффективно решить эту проблему.

"Повышенная ставка налогов вкупе с отменой льгот для владельцев таких транспортных средств усилит экономическую ответственность", – заявил Чернышов.

Депутаты ранее выступили с предложением обязать мотоциклистов ставить механическую заглушку, которая также называется сайлансер, на выхлопную систему. Она необходима для снижения шума двигателя.

Кроме того, в Госдуме предлагали дать право полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию авто за слишком шумную езду.