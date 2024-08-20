Миронов предложил обязать мотоциклистов ставить заглушку для снижения шума двигателя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с предложением обязать мотоциклистов ставить механическую заглушку, которая также называется сайлансер, на выхлопную систему. Она необходима для снижения шума двигателя. Соответствующее обращение парламентарий направил министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

По мнению Миронова, даже на фоне действующих в стране правил значительное число мотоциклистов продолжает регулярно нарушать звуковое ограничение. При этом сумма штрафа, который они должны платить за это, не ведет к снижению числа подобных правонарушений.

В последнее время жители многих регионов страны начали массово сообщать о шуме от двигателей мотоциклов, рассказал лидер партии в беседе с агентством.

"Особенно досаждают по ночам, когда один лихач своим ревом может разбудить весь район. Обращения в полицию далеко не всегда помогают", – подчеркнул Миронов.

Он также обратил внимание, что требование об обязательном наличии металлической заглушки на выхлопной системе мотоциклов поспособствует снижению уровня издаваемого ими шума до 65 децибел.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о запрете обгона автомобилей для мотоциклистов. Парламентарий также предложил запретить им передвигаться между потоками машин вне полосы. По его мнению, такое решение позволит в значительной мере снизить риск того, что водители машин могут при движении "зацепить" или "прижать" мотоцикл.