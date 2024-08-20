Депутат Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей вне полосы

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о запрете обгона автомобилей для мотоциклистов. Парламентарий также предложил запретить им передвигаться между потоками машин вне полосы.

"Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками", – цитирует депутата РИА Новости.

По мнению Хамзаева, такое решение позволит в значительной мере снизить риск того, что водители автомобилей могут при движении "зацепить" или "прижать" мотоцикл.

Ранее парламентарий предложил дать полиции право в одностороннем порядке аннулировать регистрацию авто за слишком шумную езду. Он обратил внимание, что чаще всего жалобы на громкие автомобили поступают от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Махачкалы и ряда других крупных городов.