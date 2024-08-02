Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Мотоциклист столкнулся с рейсовым автобусом на Кутузовском проспекте на западе Москвы. В результате случившегося байкер погиб, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель мотоцикла совершил наезд на стоящий автобус в районе дома 1 на Площади Победы.

"От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее четыре грузовых и один легковой автомобили столкнулись на 27-м километре трассы М7 в Балашихе. В результате аварии погиб один человек. Кроме того, при ДТП пострадали три человека, их госпитализировали.

Между тем в приморском крае произошла авария с участием машины Suzuki и автобуса Daewoo. Предварительно, девушка за рулем автомобиля не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, в котором находились 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса и водитель легкового авто.

