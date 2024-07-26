Арестован виновный в смертельном ДТП с сыном губернатора Саратовской области

Фото: телеграм-канал "УГИБДД 64"

Октябрьский районный суд Саратова заключил под стражу до 22 сентября водителя Lada Granta, виновного в ДТП, в результате которого погибли два человека, включая сына губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Авария произошла 22 июля примерно в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому времени. – Прим. ред.) на улице Соколовой в Саратове. Грузовик MAN столкнулся с двумя автомобилями Lada Granta. По версии следствия, сидевший за рулем "Лады" не справился с управлением.

В результате двое пассажиров Lada Grantа погибли, а водитель авто был госпитализирован. По информации СМИ, в число погибших также вошел сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван.

Официально правоохранительные органы не подтверждали сведения о гибели сына Бусаргина, однако губернатор сам выразил благодарность за поддержку "в тяжелые для его семьи дни".

На водителя "Лады" завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и задержали.

