26 июля, 14:15Происшествия
Арестован виновный в смертельном ДТП с сыном губернатора Саратовской области
Фото: телеграм-канал "УГИБДД 64"
Октябрьский районный суд Саратова заключил под стражу до 22 сентября водителя Lada Granta, виновного в ДТП, в результате которого погибли два человека, включая сына губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Авария произошла 22 июля примерно в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому времени. – Прим. ред.) на улице Соколовой в Саратове. Грузовик MAN столкнулся с двумя автомобилями Lada Granta. По версии следствия, сидевший за рулем "Лады" не справился с управлением.
В результате двое пассажиров Lada Grantа погибли, а водитель авто был госпитализирован. По информации СМИ, в число погибших также вошел сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван.
Официально правоохранительные органы не подтверждали сведения о гибели сына Бусаргина, однако губернатор сам выразил благодарность за поддержку "в тяжелые для его семьи дни".
На водителя "Лады" завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и задержали.
ДТП с пятью автомобилями произошло на проспекте Андропова в ночь на 26 июля