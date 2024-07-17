В массовом ДТП в Волгограде пострадали шесть человек

Фото: телеграм-канал "Волгоград"

Шесть человек, двое из которых несовершеннолетние, пострадали в ДТП с участием четырех автомобилей в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Авария произошла в Кировском районе на улице Лазоревой напротив строения № 336 примерно в 15:40 по московскому времени. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее четыре человека, в том числе двое детей, скончались из-за столкновения электропоезда "Ласточка" и легкового автомобиля "Рено" в Гатчинском районе Ленинградской области. По данным ведомства, ДТП случилось на железнодорожном переезде станции Дивенская в 14:40 по московскому времени. Движение по железной дороге было остановлено из-за стоящего электропоезда.