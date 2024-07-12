12 июля, 20:47Происшествия
Два автомобиля столкнулись на МСД в Москве
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Два автомобиля столкнулись на Московском скоростном диаметре, рассказала пресс-служба столичного Дептранса.
ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в районе станции МЦК Ростокино. После столкновения один из автомобилей перевернулся. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы Москвы.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда", – предупредили в ведомстве.
Ранее водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу на Смоленском бульваре. В результате авто попало в аварию с четырьмя другими машинами. Из-за этого движение на Садовом кольце было затруднено в обе стороны. Возможного виновника аварии госпитализировали.
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