Два автомобиля столкнулись на МСД в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Два автомобиля столкнулись на Московском скоростном диаметре, рассказала пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в районе станции МЦК Ростокино. После столкновения один из автомобилей перевернулся. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы Москвы.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда", – предупредили в ведомстве.

Ранее водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу на Смоленском бульваре. В результате авто попало в аварию с четырьмя другими машинами. Из-за этого движение на Садовом кольце было затруднено в обе стороны. Возможного виновника аварии госпитализировали.

