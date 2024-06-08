08 июня, 10:14Происшествия
Директор транспортной компании арестован по делу о ДТП с трамваями в Кемерове
Фото: vk.com/barneos22
Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу на два месяца директора электротранспортной компании (КЭТК) Павла Мальцева по делу об аварии с двумя трамваями. Об этом сообщает ТАСС.
Директору и мастеру КЭТК предъявили обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека").
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мальцева Павла Юрьевича сроком на два месяца", – говорится в сообщении.
Ранее под стражу был отправлен мастер компании Тимур Хакимов. Следствие просило арестовать Хакимова на два месяца, эту позицию поддержала прокуратура области и присутствующие на заседании. Сам обвиняемый просил отправить его под домашний арест. Кроме того, он свою вину не признал.
По данным следствия, Хакимов не проверил исправность тормозов трамвая и создал видимость проведенной проверки, поставив отметку в путевом листе. Также он выпустил транспорт на линию при наличии технической неисправности.
Авария с участием двух трамваев произошла утром 6 июня. Всем пострадавшим, количество которых уже составляет более 140 человек, оказывают необходимую медпомощь.
СК РФ также завел уголовные дела по факту аварии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 7 июня следователи завели третье уголовное дело по статье о халатности.
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