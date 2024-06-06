Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с трамваями в Кемерове

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Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП с трамваями в Кемерове. Об этом сообщается в телеграм-канале в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что следователь назначит ряд судебных экспертиз, чтобы установить все причины и обстоятельства произошедшего.

"Расследование уголовного дела продолжается", – сказано в сообщении.

Утром 6 июня произошло столкновение двух трамваев. В результате аварии погиб один человек. По последним данным, пострадали 119 человек. Всем оказывают необходимую медпомощь. 21 человек был госпитализирован.

Следователи до этого завели уголовное дело по факту ДТП по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.