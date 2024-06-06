КЭТК отметила мужество водителя разбившегося трамвая

Фото: телеграм-канал "Инцидент Кузбасс"

Водитель потерявшего управление трамвая в Кемерове проявила личное мужество. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на начальника пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Максима Гончаренко.

Девушка понимала, что трамвай врежется в другой трамвай, но оставалась до последнего в своем вагоне, пытаясь предотвратить столкновение, объяснил он.

"У нее есть дверь в перегородке, она могла бы проявить малодушие и сбежать оттуда в салон, но до последнего оставалась за управлением трамвайным вагоном", – уточнил Гончаренко.

Он рассказал, что 23-летняя Александра работает машинистом с октября 2023 года, весь этот период девушка проявляла себя как ответственный и дисциплинированный водитель.

ДТП с участием двух трамваев произошло в Кемерове утром 6 июня. В результате аварии один человек погиб, а еще 109 пострадали.

Всем тем, кто получил травмы, как уточнил глава города Дмитрий Анисимов, оказывают необходимую медпомощь.

В связи с ДТП организовали оперативный штаб, контролирующий ситуацию. По факту аварии СК РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

