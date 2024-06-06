Умер один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово

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Один из пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерове скончался. Об этом заявил глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что встретится с семьей погибшего и окажет им необходимую помощь. Также Анисимов сообщил, что состояние остальных госпитализированных не вызывает опасений у медиков.

"Кровь не требуется. Одиннадцать человек уже переведены на амбулаторное лечение", – добавил он.

ДТП с двумя трамваями на Логовом шоссе в Кемерове произошло утром 6 июня. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 67 человек. По словам врио губернатора Кемеровской области Ильи Середюка, тогда в тяжелом состоянии находились три человека, из них двое в реанимации, один – в операционной.

По словам Анисимова, все пострадавшие в полном объеме получают необходимую медпомощь. Также в связи с ДТП в Кемерове создали оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию.

