Два трамвая столкнулись в Кемерове, около 30 человек пострадали

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса"

Два трамвая с пассажирами столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове. Предварительно, в результате ДТП пострадали около 30 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Кемеровской области.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На место аварии выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств ДТП и проведения следственных действий.

По факту происшествия также было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что два подростка в возрасте 13 и 14 лет погибли в результате дорожной аварии в Красноярском крае. При этом всего участниками аварии стали пять несовершеннолетних.

До этого глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков и еще два человека пострадали в ДТП. Министр получил перелом ребер и перелом костей таза. ДТП произошло на участке автодороги Начики-Кавалерское – Усть-Большерецк.