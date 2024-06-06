06 июня, 05:31Происшествия
Два трамвая столкнулись в Кемерове, около 30 человек пострадали
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса"
Два трамвая с пассажирами столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове. Предварительно, в результате ДТП пострадали около 30 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Кемеровской области.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На место аварии выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств ДТП и проведения следственных действий.
По факту происшествия также было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что два подростка в возрасте 13 и 14 лет погибли в результате дорожной аварии в Красноярском крае. При этом всего участниками аварии стали пять несовершеннолетних.
До этого глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков и еще два человека пострадали в ДТП. Министр получил перелом ребер и перелом костей таза. ДТП произошло на участке автодороги Начики-Кавалерское – Усть-Большерецк.
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