Два подростка погибли в результате ДТП в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Два подростка в возрасте 13 и 14 лет погибли в результате дорожной аварии в Красноярском крае. Информация о происшествии появилась на официальном портале региональной прокуратуры.

Уточняется, что ДТП произошло вечером 1 июня рядом с улицей Сибирская населенного пункта Байкит. По данным надзорного ведомства, транспортным средством ГАЗ-3110 управлял 14-летний подросток. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. Всего участниками аварии стали пять несовершеннолетних.

"В результате ДТП погиб пассажир на переднем сиденье – 13-летний ребенок, от полученных травм скончался в Байкитской РБ №1 водитель автомобиля. Еще двое подростков 13 и 14 лет госпитализированы в местную больницу, в связи с тяжелыми повреждениями в последующем доставлены в Красноярск", – рассказали в прокуратуре.

При этом пятом участнику аварии помощь врачей была не нужна.

Ведомство также добавило, что севший за руль юноша ранее состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы грузовик насмерть сбил ребенка. Инцидент произошел в тот момент, когда водитель выехал на регулируемый пешеходный переход, а мальчик переходил проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

