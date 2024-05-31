Два автомобиля столкнулись на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись на пересечении Рузской и улицы Покрышкина в районе дома 1 в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Согласно информации департамента, в результате ДТП одна из машин перевернулась на крышу. На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется.

Движение транспорта по улице Рузской в направлении Тропаревской улицы было затруднено. Спустя почти полчаса Дептранс заявил о возобновлении движения.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы грузовик насмерть сбил ребенка. Инцидент произошел в тот момент, когда водитель выехал на регулируемый пешеходный переход, а мальчик переходил проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

