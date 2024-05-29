Мотоциклист погиб в ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотоциклист погиб в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что авария произошла еще утром 29 мая. Водитель мотоцикла не справился с управлением, выехал на встречную полосу и опрокинулся. После этого на него совершил наезд еще один мотоцикл и автобус. От полученных травм 38-летний мотоциклист скончался на месте.

В связи с ДТП Госавтоинспекция организовала проверку. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

Ранее грузовик насмерть сбил ребенка на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в момент, когда водитель выехал на регулируемый пешеходный переход, а ребенок переходил проезжую часть. Мальчик скончался на месте происшествия.

