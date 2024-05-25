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Несколько автомобилей столкнулись на Юго-Восточной хорде в Москве, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По его данным, ДТП произошло в районе дома 3 корпуса 14 по Дорожной улице. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону Севанской улицы затруднено.

Ранее водитель грузовика "MAЗ" сбил мужчину на электровелосипеде на улице Ярцевской в Москве. В результате наезда мужчина погиб на месте происшествия.