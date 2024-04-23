Байкер погиб в аварии с нетрезвым водителем в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Автомобилист в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть мотоциклиста в поселении Марушкинском ТиНАО. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

В материале отметили, что ДТП произошло вечером 22 апреля на Привольной улице. Мужчина за рулем машины Haval выехал на встречную полосу для обгона и врезался в мотоцикл Yamaha. От столкновения байкера выбросило за пределы проезжей части. В связи с этим мотоциклиста пришлось оперативно доставить в больницу, однако спасти его так и не удалось.

В результате мотоциклист умер в медучреждении от полученных травм. При этом в ведомстве уточнили, что в момент аварии 41-летний автомобилист находился в нетрезвом виде, что было установлено по итогу медосвидетельствования. В отношении автомобилиста возбудили административное дело за вождение в нетрезвом виде.

Ранее грузовик и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне 67-го километра МКАД. В Дептрансе уточнили, что в результате ДТП одного из участников отбросило на обочину.

