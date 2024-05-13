Грузовик насмерть задавил мужчину на электровелосипеде в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель грузовика "MAЗ" сбил мужчину на электровелосипеде в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 13 мая на улице Ярцевской. По информации ведомства, грузовик сдавал задом и не заметил мужчину на электровелосипеде. В результате наезда мужчина погиб на месте происшествия.

Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль выяснение обстоятельств ДТП и вынесение по данному происшествию процессуальных решений, включая возбуждение уголовного дела.

Ранее служебный автомобиль полиции с включенным проблесковым маяком и звуковым сигналом совершил наезд на мотоциклиста, двигающегося по главной дороге в Пушкине. В результате ДТП байкер скончался. По факту аварии организовали служебную проверку.

