Водитель сбил женщину в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Комсомольком проспекте у дома 33/11 водитель автомобиля Lada при движении задним ходом наехал на женщину-пешехода. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

По данным ГИБДД, женщина скончалась от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в центре Москвы две машины поочередно наехали на пенсионерку, переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм 84-летняя женщина-пешеход скончалась.