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18 апреля, 20:17

Происшествия

Водитель сбил женщину в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Комсомольком проспекте у дома 33/11 водитель автомобиля Lada при движении задним ходом наехал на женщину-пешехода. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

По данным ГИБДД, женщина скончалась от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в центре Москвы две машины поочередно наехали на пенсионерку, переходившую проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм 84-летняя женщина-пешеход скончалась.

Массовое ДТП произошло на проспекте Мира

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