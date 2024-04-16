Два автомобиля друг за другом сбили пенсионерку в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

В центре Москвы два автомобиля поочередно наехали на пожилую женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел по адресу улица Красная Пресня, 2. Сначала на женщину наехал водитель автомобиля "Ли", а после – водитель автомобиля "Тойота".

"От полученных травм 84-летняя женщина-пешеход скончалась", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, а также скоростной режим и дистанцию. Пешеходов призвали переходить дорогу только в положенных местах с особой внимательностью и без спешки.

До этого четыре человека пострадали в ДТП на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на юго-востоке Москвы. Там водитель грузовика столкнулся с автомобилем "Хендай". Из-за этого вторая машина врезалась в металлическое ограждение и автомобиль скорой помощи.

