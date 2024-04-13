Двое детей погибли в результате ДТП в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Двое детей погибли и восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой машины с легковым автомобилем "Hyundai Solaris" в Дагестане. Об этом пишут в телеграм-канале прокуратуры Дагестана.

Уточняется, что ДТП произошло на двенадцатом километре автодороги Мамраш-Ташкапур в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Среди десяти пострадавших – четверо детей.

В МВД дополнили, что на месте происшествия от полученных травм погибли водитель "Hyundai Solaris" и двое его детей 2017 и 2016 годов рождения.

"Еще 8 участников автоаварии доставлены в медучреждение", – пишут в ТАСС.

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