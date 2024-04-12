Трамвай сбил трех пешеходов в Санкт-Петербурге

Трамвай сбил женщину и двух мужчин на Наличной улице в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД РФ.

По предварительным данным со слов водителя, причиной ДТП стал отказ тормозов трамвая. Собеседник агентства уточнил, что по факту ДТП организована проверка.

Прокуратура Петербурга отметила, что инцидент произошел на углу Наличной улицы и улицы Одоевского, ведомство также организовало проверку обстоятельств случившегося.

Комздрав Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале сообщил, что женщину 45 лет госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Двое мужчин в возрасте 22 и 42 лет направлены в Елизаветинскую больницу в состоянии средней тяжести.

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