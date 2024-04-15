Два человека погибли в ДТП с "КамАЗом" в Иркутской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Два человека стали жертвами дорожной аварии в Аларском районе Иркутской области. Главное управление МВД РФ по региону сообщило о случившемся в своем телеграм-канале.

Как уточняют правоохранители, пострадавшими числятся еще двое граждан.

"Дорожный инцидент произошел сегодня около 08:30 (03:30 по московскому времени) на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" вблизи поселка Забитуй Аларского района", – уточняется в публикации.

Предварительно установлено, что женщина, находясь за рулем Nissan Qashqai, выехала на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон. В результате машина столкнулась с "КамАЗом", а затем влетела в автомобиль Toyota Corolla.

По информации полиции, в аварии погибли водитель и пассажир Nissan, травмы зафиксированы у других пассажиров этого же автомобиля.

В свою очередь, сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник сообщает, что в транспортном средстве находились бывшие коллеги, которые возвращались из Кемерова, где проходили соревнования по волейболу, в Шелехов.

Специалисты Госавтоинспекции намерены выяснить все обстоятельства ДТП.

Ранее двое детей погибли и восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой машины с легковым автомобилем Hyundai Solaris в Дагестане.

Авария произошла на двенадцатом километре автодороги Мамраш – Ташкапур в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Среди десяти пострадавших – четверо детей.

