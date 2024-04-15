15 апреля, 07:57Происшествия
Автомобиль загорелся в результате ДТП на 57-м км МКАД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 57-го километра МКАД, в результате чего один из них загорелся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте аварии уже работают городские оперативные службы, которые устанавливаются обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.
В связи с аварией движение на данном участке затруднено, заняты две полосы из шести, предупредили в Дептрансе.
Ранее двое детей погибли и восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой машины с легковым автомобилем Hyundai Solaris в Дагестане.
До этого трамвай сбил женщину и двух мужчин на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, со слов водителя, причиной ДТП стал отказ тормозов трамвая.
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