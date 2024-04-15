Автомобиль загорелся в результате ДТП на 57-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 57-го километра МКАД, в результате чего один из них загорелся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте аварии уже работают городские оперативные службы, которые устанавливаются обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.

В связи с аварией движение на данном участке затруднено, заняты две полосы из шести, предупредили в Дептрансе.

Ранее двое детей погибли и восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой машины с легковым автомобилем Hyundai Solaris в Дагестане.

До этого трамвай сбил женщину и двух мужчин на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, со слов водителя, причиной ДТП стал отказ тормозов трамвая.