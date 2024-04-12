Момент взрыва машины на севере Москвы попал на видео

Видео: телеграм-канал Mash

Момент взрыва автомобиля на севере столицы попал на видео. На кадрах видно, как мужчина садится в черный внедорожник, а через какое-то машина взрывается и появляется облако дыма.

Очевидец инцидента в беседе с "Газетой.ру" уточнил, что водитель Toyota Land Cruiser Prado серьезно не пострадал, но был в шоке. По его данным, звук взрыва был сильным, а у авто оказались повреждены нижняя часть кузова и двери.

"Я вышел сразу же, там мужчина на тротуаре сидел, там уже ему помогали. Я свою машину проверил и все. Он в сознании был. Стоять на ногах мог, все нормально, крови не было, в шоке просто", – рассказал мужчина.

Первыми на место происшествия, спустя примерно 7 минут, приехали пожарные, а затем скорая помощь и ДПС, добавил очевидец.

Взрыв раздался днем 12 апреля в столичном районе Западное Дегунино. По данным оперативных служб, никто не пострадал, однако два соседних авто, стоявшие на парковке, получили повреждения. Возгорания и разлива топлива на месте не зафиксировали.



В СКР уже возбудили уголовное дело по факту взрыва на Коровинском шоссе. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и другие оперативные службы. Ход и результаты расследования контролируются столичной прокуратурой.