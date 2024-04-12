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12 апреля, 17:49 (обновлено 12.04.2024 18:23)

Происшествия
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ТАСС: автомобиль с людьми упал в реку на западе Москвы

Машина с людьми упала в реку на западе Москвы

Фото: depositphotos/thisisarto

Автомобиль с людьми упал в реку на Крылатской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Это оказалось частью учений по спасению людей.

Ранее на 67-м километре трассы М-7 "Волга" в районе деревни Большое Буньково в Подмосковье водитель "Газели" столкнулся с иномаркой, которая от удара наехала на остановку общественного транспорта. В результате ДТП остановочный павильон упал, травмы получили три человека.

До этого в Москве водитель автобуса № 774 не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на препятствие. В результате аварии два пассажира пострадали, им оказали медпомощь. Подробности инцидента устанавливают в ГИБДД.

ДТП произошло на внутренней стороне МКАД после Ивановского моста

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