Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом на юге Турции

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Авария с автобусом произошла на юге Турции. В результате ДТП пострадали пятнадцать человек, по предварительным данным, сельскохозяйственных работников, сообщает газета Ekonomım.

"В центральном районе Юрегир в Адане 15 человек получили ранения в результате ДТП с микроавтобусом, перевозившем сельскохозяйственных рабочих", – уточняется в сообщении.

Пострадавших доставили в больницы. Полиция, пожарные и врачи направились на место ДТП.

Ранее пять человек, включая троих детей, стали жертвами столкновения легкового автомобиля Chevrolet Gentra с пассажирским поездом на переезде в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана. В машине на момент аварии находились семь человек.

Водитель и еще один ребенок попали в больницу. Локомотив и пассажиры поезда не пострадали, на движение других поездов авария не повлияла.

До этого мужчина скончался после наезда грузовика на легковушку на пункте взимания платы (ПВП), расположенном на 45-м километре автодороги М-1 "Беларусь". Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Авария с участием двух автомобилей произошла на 67-м километре МКАД