Движение затруднено на 81-м км МКАД из-за аварии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внутренней стороне 81-го километра МКАД автомобиль въехал в препятствие. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что на месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства ДТП и информацию о возможных пострадавших.

В связи с аварией на данном участке дороги перекрыты три полосы движения. Автомобилистов призвали заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось о ДТП с участием нескольких автомобилей, которое произошло на внешней стороне 12-го километра МКАД, в районе Кузьминского лесопарка. Из-за аварии движение в этом районе также было затруднено, однако на данный момент проезжая часть уже освобождена.

До этого в центре Москвы автомобиль сбил драматурга и сценариста Александра Гельмана. Авария произошла возле Театра имени Пушкина. По словам Гельмана, он переходил дорогу по пешеходному переходу в переулке у театра в тот момент, когда на него наехала черная BMW.

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