Автомобиль сбил драматурга Александра Гельмана в центре Москвы

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Драматурга и сценариста Александра Гельмана сбил автомобиль. ДТП случилось в центре столицы накануне вечером, сообщает телеканал "360".

"У меня гипс на обеих ногах, переломы. Чувствую себя более-менее нормально", – сказал Гельман в беседе с изданием.

Драматург подчеркнул, что авария произошла возле Театра имени Пушкина. По словам Гельмана, он переходил дорогу по пешеходному переходу в переулке у театра в тот момент, когда на него наехала черная BMW. Мужчина уточнил, что автомобиль выехал из-за поворота на Тверской бульвар.

Водитель оказал ему медицинскую помощь и вызвал скорую помощь и полицию. Однако 90-летний пострадавший уверен, что владелец авто должен понести наказание – его должны лишить прав. Гельман добавил, что сейчас он находится дома, но восстановление займет еще несколько месяцев.



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