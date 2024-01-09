Автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве

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Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, он находится в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев. Об этом пишет РИА Новости.

"Сейчас он в "Склифе" в тяжелом состоянии, операцию сделали", – написал Иртеньев.

О происшествии с Рубинштейном также сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского.

Рубинштейну 76 лет, в 70-ые годы поэт стал одним из основоположников московского концептуализма, введя в использование свой особый жанр – стихи на карточках.

Ранее стало известно о госпитализации уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. По ее словам, ей должны были сделать операцию.

До этого сообщалось, что народный артист СССР Юрий Соломин продолжает лечение в больнице. Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание.

Врачи диагностировали у 88-летнего артиста инсульт.

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