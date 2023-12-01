Сын Михаила Боярского рассказал о состоянии актера после инфаркта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, госпитализированный в Санкт-Петербурге с инфарктом, идет на поправку. Об этом РИА Новости сообщил его сын Сергей Боярский.

"Папа находится в Мариинской больнице... Сейчас он уже в обыкновенной палате, очень хочет вернуться домой и хочет курить, а это признак того, что идет на поправку", – рассказал Боярский-младший.

По его словам, врачи пока не позволяют вернуться актеру к привычке. С выпиской Боярского из Мариинской больницы они могут определиться на следующей неделе, предположил сын артиста.

Актера госпитализировали в Санкт-Петербурге 27 ноября. Врачам удалось госпитализировать его состояние спустя сутки. В связи с инфарктом Боярского в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета заменили два спектакля с его участием.



"В главной роли": Михаил Боярский