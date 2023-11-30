Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября, 19:39

Культура

В Малом театре заявили, что состояние Юрия Соломина остается без изменений

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, который был госпитализирован не изменилось. Он продолжает лечиться в больнице, рассказала РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.

"Пока никаких перемен. Состояние средней тяжести. Юрий Мефодьевич остается в больнице на лечении", – сказала она.

Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября. Его забрали на скорой после того, как он потерял сознание. На следующий день его перевели в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое.

Позже Михайлова заявила об улучшении состояния артиста, однако врачи диагностировали у него инсульт.

В среду, 29 ноября, сообщалось, что Соломина перевели из реанимации в обычную палату. Михайлова добавила, что речи о выписке сейчас не идет.

"В главной роли": Юрий Соломин

Читайте также

культура
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика