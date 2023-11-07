Директор Малого театра рассказала о диагнозе и состоянии Юрия Соломина

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Состояние народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина улучшилось, однако в поставленном ему диагнозе присутствует инсульт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

"Я только что разговаривала с его внучкой. Она у него была. Все значительно лучше, но все равно в диагнозе инсульт", – отметила она.

Народного артиста СССР госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу с инсультом.

7 ноября стало известно, что он находится в реанимации. Позже внучка артиста рассказала, что его переводят из реанимации в обычную палату. По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии. Как уточнила внучка артиста, у него обострились некоторые старые травмы.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года он начал преподавать в Высшем театральном училище имени Щепкина. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Он сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

Михалков сообщил, что его выписали из больницы