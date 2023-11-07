Малый театр не смог подтвердить информацию о тяжелом состоянии худрука Соломина

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Малом театре не смогли подтвердить информацию о тяжелом состоянии своего художественного руководителя Юрия Соломина, сообщает "Газета.ру".

По словам пресс-секретаря театра Таисии Галыгиной, руководство учреждения еще не получало медицинских заключений от врачей.

"Оно будет позднее, поэтому пока не можем подтвердить информацию о тяжелом состоянии. Ждем какого-то заключения от врачей по итогам медицинского обследования. Пока никакого диагноза", – пояснила она.

Ранее стало известно, что 88-летний Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Народного артиста СССР госпитализировали накануне после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу с инсультом.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года он начал преподавать в Высшем театральном училище имени Щепкина. В качестве режиссера Соломин работает в Малом театре и на телевидении. Он сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

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