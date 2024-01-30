За сбившим Гельмана водителем числятся 34 эпизода нарушений ПДД

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Автомобилист, сбивший драматурга Александра Гельмана в Богословском переулке, допустил в январе 34 нарушения правил дорожного движения. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"По предварительным данным, за собственником автомобиля с января 2023 года числятся 34 эпизода нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии разметки и другие. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

О том, что автомобиль сбил Гельмана, стало известно во вторник, 30 января. Драматург рассказал СМИ, что у него на обеих ногах наложен гипс.

Он уточнил, что авария произошла возле Театра имени Пушкина. По словам Гельмана, он переходил дорогу по пешеходному переходу в переулке в тот момент, когда на него наехал черный BMW. Автомобиль выехал из-за поворота на Тверской бульвар, уточнил он. Водитель оказал ему первую помощь и вызвал врачей и полицию на место происшествия.



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