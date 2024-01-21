Пешеход погиб после ДТП на Перовском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пешеход погиб в результате аварии на Перовском шоссе в районе дома 10, также пострадали водитель и пассажир автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на данные ГИБДД и прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что на Перовском шоссе машина въехала в мачту городского освещения, совершив наезд на человека. Последний в этот момент находился на остановке городского транспорта. На территории происшествия работают оперативные службы города.

Как утончили в телеграм-канале столичной прокуратуры, пострадавшие мужчины были госпитализированы.

Ранее сообщалось о двух ДТП с участием пяти автомобилей на трассе М-5 "Урал" в Московской области. По информации полиции, обошлось без пострадавших. Специалисты Госавтоинспекции оперативно прибыли на место инцидента.

ДТП произошло на дублере внешней стороны 44-го километра МКАД