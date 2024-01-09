09 января, 12:55Происшествия
Массовое ДТП на М-11 произошло из-за потерявшей управление легковушки
Фото: телеграм-канал "112"
Причиной ДТП с участием 66 автомобилей на трассе М-11 в Новгородской области стал легковой автомобиль Chery, которым управлял 70-летний житель города Коврова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
Машина потеряла управление и столкнулась с металлическим ограждением. По данным следствия, на задней оси автомобиля установлены покрышки, которые не соответствуют дорожным условиям. Это и могло стать причиной первой аварии.
В результате удара водителя заблокировало в машине, а его супруга вышла из поврежденного автомобиля, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Несмотря на это, через некоторое время машины, движущиеся по трассе, начали биться о Chery и между собой.
Следователи выясняют обстоятельства обслуживания автодороги ответственной организацией, в том числе ее качество и соответствие установленным нормам. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует встреч в связи с массовой аварией, поскольку проблемой оперативно занимаются экстренные службы. По его словам, что стало причиной ДТП, должны определять специалисты, чем они и занимаются.
Представитель Кремля добавил, что экстраординарный холод и снегопады – это чрезвычайные условия, в которых водители должны принимать особые меры предосторожности.
ДТП произошло в понедельник, 8 января. Изначально сообщалось, что участниками аварии стали 30 машин, однако позже стало известно, что в результате аварии было оформлено около 17 ДТП с участием 66 машин.
СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Число пострадавших в результате аварии, по последним данным, увеличилось до 16. При этом четверо человек погибли, в том числе один ребенок.
ДТП произошло на скоростной магистрали М-11 из-за погодных условий
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