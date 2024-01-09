Массовое ДТП на М-11 произошло из-за потерявшей управление легковушки

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Причиной ДТП с участием 66 автомобилей на трассе М-11 в Новгородской области стал легковой автомобиль Chery, которым управлял 70-летний житель города Коврова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Машина потеряла управление и столкнулась с металлическим ограждением. По данным следствия, на задней оси автомобиля установлены покрышки, которые не соответствуют дорожным условиям. Это и могло стать причиной первой аварии.

В результате удара водителя заблокировало в машине, а его супруга вышла из поврежденного автомобиля, чтобы установить знак аварийной остановки и вызвать помощь. Несмотря на это, через некоторое время машины, движущиеся по трассе, начали биться о Chery и между собой.

Следователи выясняют обстоятельства обслуживания автодороги ответственной организацией, в том числе ее качество и соответствие установленным нормам. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует встреч в связи с массовой аварией, поскольку проблемой оперативно занимаются экстренные службы. По его словам, что стало причиной ДТП, должны определять специалисты, чем они и занимаются.

Представитель Кремля добавил, что экстраординарный холод и снегопады – это чрезвычайные условия, в которых водители должны принимать особые меры предосторожности.

ДТП произошло в понедельник, 8 января. Изначально сообщалось, что участниками аварии стали 30 машин, однако позже стало известно, что в результате аварии было оформлено около 17 ДТП с участием 66 машин.

СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Число пострадавших в результате аварии, по последним данным, увеличилось до 16. При этом четверо человек погибли, в том числе один ребенок.

ДТП произошло на скоростной магистрали М-11 из-за погодных условий