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08 января, 15:49

Происшествия

Семь человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом на Ставрополье

Фото: телеграм-канал 112

Семь человек погибли в столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика на Ставрополье, сообщает ТАСС. Еще трое человек получили травмы.

Авария произошла в Предгорном округе. Там столкнулись "Газель" и грузовой автомобиль "Камаз". Подробности ДТП уточняются.

Ранее автомобиль загорелся на внутренней стороне 21-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Автомобилистов предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать альтернативные пути.

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