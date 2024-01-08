08 января, 15:49Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с пассажирским микроавтобусом на Ставрополье
Фото: телеграм-канал 112
Семь человек погибли в столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика на Ставрополье, сообщает ТАСС. Еще трое человек получили травмы.
Авария произошла в Предгорном округе. Там столкнулись "Газель" и грузовой автомобиль "Камаз". Подробности ДТП уточняются.
Ранее автомобиль загорелся на внутренней стороне 21-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. На место происшествия прибыли оперативные службы.
Автомобилистов предупредили, что движение в районе ДТП затруднено, и призвали выбирать альтернативные пути.
Грузовик загорелся на Ленинградском шоссе
Читайте также